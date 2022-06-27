شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر إقامتها بعد قليل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالى: أحمد يحيي، إبراهيم حسن، محمود شبانة، صبري رحيل، هشام صلاح، خالد الغندور، السيد سالم، بنجامين بواتنج، سعيدو سيمبوري، مورو سيلفو، ومروان عطية.