شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعلن تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة فاركو فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن عماد النحاس، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر إقامتها بعد قليل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالى: أحمد يحيي، إبراهيم حسن، محمود شبانة، صبري رحيل، هشام صلاح، خالد الغندور، السيد سالم، بنجامين بواتنج، سعيدو سيمبوري، مورو سيلفو، ومروان عطية.
ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثانى عشر برصيد 25 نقطة جمعها من 22 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 29 لاعبا واستقبل 35 هدفا.
فيما يحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.