شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو فاركو يدعمون الطفلة رقية قبل مواجهة الاتحاد السكندري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو على دعم الطفلة رقية خلال مباراة الاتحاد السكندري، والمقرر انطلاقها بعد قليل باستاد الإسكندرية. وارتدى لاعبو فاركو قميصا حمل صورة الطفلة رقية التى تعاني من مرض ضمور فى العضلات قبل انطلاق مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري. ويواجه فاركو نظيره الاتحاد السكندري فى الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز باستاد الإسكندرية.