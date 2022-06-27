شكرا لقرائتكم خبر عن الغرامات المالية تنتتظر أبو جبل وطارق حامد في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهزت إدارة الكرة بنادي الزمالك مذكرة خصومات ضد الثنائي طارق حامد لاعب الوسط ومحمد أبو جبل حارس المرمى بعد غيابهما عن المباريات والتدريبات منذ فترة.



وترغب إدارة الكرة في تأمين موقفها خوفًا من قيام اللاعبين بتقديم شكوى ضد نادي الزمالك عقب رحيلهما، حيث ينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم الحالي وسط انباء بتوقيع طارق حامد لاتحاد جدة وأبو جبل للنصر السعودي.

وواصل الثلاثي طارق حامد ومحمود علاء ومحمد أبو جبل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء برنامجهم التأهيلي خلال مران اليوم الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وخاض الثلاثي بعض التدريبات الخفيفة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ضمن برنامجهم التأهيلي المخصص من الجهاز الفني الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة ضمن الاستعدادات لمواجهة سيراميكا المقرر لها الثلاثاء فى الدورى.