شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم بطلب رسمى لاتحاد الكرة للمشاركة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري، عن تقدم ناديه بطلب رسمي لاتحاد الكرة للمشاركة في الكونفدرالية الأفريقية، وقال مبروك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": تقدمنا بطلب رسمي لاتحاد الكرة لطلب المشتركة في النسخة الجديدة لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وهذا حق كبيعي للنادي طبقًا للائحة الكاف.



أضاف نائب رئيس المصري: لن نتوانى عن اتخاذ أي اجراء لضمان حق النادي وننتظر رد الاتحاد لتحديد الخطوة المقبلة.

ويأتى ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الأندية المشاركة فى المسابقات إلى يوم 31 يوليو 2022، وقامت لجنة الكاف المنظمة لمسابقات الأندية بحسم عدد من الأمور الرئيسية المتعلقة بالموسم المقبل، والتي تشمل تسجيل الأندية وتواريخ المسابقات وتسجيل اللاعبين وشروط المشاركة للاتحادات الأعضاء.

وأكد "كاف"، فى بيان رسمى، تأجيل الموعد النهائي التنظيمي للاتحادات الأعضاء لتقديم طلبات المشاركة نيابة عن أنديتهم إلى 31 يوليو 2022.

وفى نفس السياق، كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إشراك الفرق الأربعة الأولى فى ترتيب الدوري المصري للموسم الحالي بالبطولات الأفريقية، عقب انتهاء مباريات الدور الأول للدوري والمتبقي فيها مباراة الأهلي والجونة المقرر لها 5 يوليو المقبل.

وأكد مسئولو الجبلاية أن اختيار الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية متروك ترتيبه للاتحاد الأهلي في كل دولة، خاصة أن لوائح كاف تنص على مشاركة أول فريقين فى دوري الأبطال والفريق صاحب المركز الثالث، بالإضافة إلى بطل كأس مصر، يشاركان فى البطولة الكونفدرالية.