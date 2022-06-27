شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية سداسى الفريق وتعافيهم من الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، ‏جاهزية سداسي الفريق "على معلول وحمدي فتحي وحسين الشحات وأيمن ‏أشرف وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم"، للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بداية من مباراة سموحة المقرر ‏لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

على معلول تعرض لشد خفيف فى العضلة ‏الأمامية، وجاء تشخيص ‏إصابة حمدي فتحي عبارة عن شد ‏بالخلفية، واشتكى حسين الشحات من ‏كدمة فى الكاحل الأيسر ووتر ‏أكيلس، بينما اشتكى أيمن أشرف من آلام فى الركبة، وتعرض على ‏لطفى لجزع في الرسغ الأيمن، وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة في العضلة الضامة.‏

وشارك سداسي الأهلي فى التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية والتى اشتملت على ‏جانب بدني خفيف وتقسيمة قوية للكرة.‏ واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام على استاد ‏الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز الذي حققه ‏على بيراميدز أمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.‏