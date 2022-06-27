شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية سداسى الفريق وتعافيهم من الإصابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، جاهزية سداسي الفريق "على معلول وحمدي فتحي وحسين الشحات وأيمن أشرف وعلي لطفي ومحمد عبد المنعم"، للتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة بداية من مباراة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
على معلول تعرض لشد خفيف فى العضلة الأمامية، وجاء تشخيص إصابة حمدي فتحي عبارة عن شد بالخلفية، واشتكى حسين الشحات من كدمة فى الكاحل الأيسر ووتر أكيلس، بينما اشتكى أيمن أشرف من آلام فى الركبة، وتعرض على لطفى لجزع في الرسغ الأيمن، وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة في العضلة الضامة.
وشارك سداسي الأهلي فى التدريبات الجماعية اليوم بصورة طبيعية والتى اشتملت على جانب بدني خفيف وتقسيمة قوية للكرة. واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام على استاد الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.
وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر بعد الفوز الذي حققه على بيراميدز أمس بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.