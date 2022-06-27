شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع موسيمانى لخلافة تاكيس جونياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز حقيقة الأخبار المتداولة حول دخول الإدارة فى مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي، من أجل تولى قيادة الفريق السماوى.

وقال المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول دخول الإدارة فى مفاوضات مع موسيماني لتولي قيادة تدريب بيراميدز، لافتًا إلى أن اليوناني تاكيس جونياس مستمر فى قيادة الفريق ولا يوجد تفكير فى تغييره بالوقت الحالي.

وأضاف المصدر، أن كل ما يدور حول دخول بيراميدز فى مفاوضات مع بيتسو موسيماني أمر غير صحيح بالمرة، ولم يحدث أى تواصل مع المدرب أو غيره.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.