طبيب الأهلي: إصابة محمود وحيد فى الضامة وغيابه 3 أسابيع

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: إصابة محمود وحيد فى الضامة وغيابه 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن الأشعة التى أجراها محمود وحيد لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لشد فى العضلة الضامة ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وتعرض محمود وحيد لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس باستاد القاهرة في ربع نهائي كأس مصر، والتى نجح خلالها الأهلي فى حسم تأهله إلى دور نصف النهائي للبطولة بالفوز بهدفين مقابل هدف.
وكان محمود وحيد قد أجرى أشعة عقب مباراة بيراميدز وتبين إصابته بشد فى العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للتواجد في المباريات الجماعية.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام على استاد الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.