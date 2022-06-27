شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: إصابة محمود وحيد فى الضامة وغيابه 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن ‏الأشعة التى أجراها محمود وحيد لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لشد فى العضلة الضامة ‏ويحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.‏

وتعرض محمود وحيد لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته في مباراة بيراميدز التي ‏أقيمت أمس باستاد القاهرة في ربع نهائي كأس مصر، والتى نجح خلالها الأهلي فى حسم ‏تأهله إلى دور نصف النهائي للبطولة بالفوز بهدفين مقابل هدف.‏

وكان محمود وحيد قد أجرى أشعة عقب مباراة بيراميدز وتبين إصابته بشد فى العضلة ‏الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة لتجهيزه للتواجد في المباريات ‏الجماعية.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادًا لمباراة سموحة التي تقام على استاد ‏الإسكندرية مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز.‏