شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد أيمن أشرف بعد مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلي جهود أيمن أشرف، لاعب الفريق، عقب الانتهاء من مباراته ضد سموحة والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد تعافيه من الإصابة.

ويعاني أيمن أشرف من الإصابة فى الركبة، ويؤدي برنامجاً تأهيلياً فى الوقت الحالي، قبل التعافي منها، ومن ثم الانتظام فى تدريبات فريقه الجماعية ومن بعدها إعلان جاهزيته للمشاركة فى المباريات.

ويستعد الأهلي لمباراته ضد سموحة الأربعاء المقبل ضمن مباريات الدولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات دون راحة في ظل العمل على تجهيز اللاعبين بدنيًّا وخططيًّا للمباراة التي تقام الأربعاء المقبل.



وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.