شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى حافظ يتأهل لنصف نهائى الملاكمة بعد هزيمة بطل المغرب بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الملاكم المصرى يسرى حافظ لنصف نهائى منافسات الملاكمة وزن 91+ كجم، بعد تحقيقه الفوز على بطل المغرب 3 /0 فى منافسات دورة البحر المتوسط المقامة حاليا فى الجزائر.

وبهذا الفوز ضمن الملاكم يسرى حافظ الحصول على ميدالية والتى ستكون برونزية على أقل تقدير، ولكنه يطمح فى الوصول للنهائى والتتويج بالميدالية الذهبية.

وتوج يوسف بدوى لاعب منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية والمركز الاول فى منافسات نهائى دورة البحر المتوسط، رغم اللعب مصابا، حيث تغلب على منافسه بنتيجة 6/1.

وشارك يوسف بدوي في المباراة النهائية بعد ظهور نتيجة الأشعة وثبوت سلامته بعد الاصابة التي تعرض لها اللاعب في الرأس وتم نقله على اثرها للمستشفى ليقرر مسئولي البعثة المصرية مشاركة اللاعب ليحقق انجاز كبير.

وكانت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه حققت المركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط.

وفازت فريال فى المباراة النهائية على بطلة إيطاليا بنتيجة2-0 ، وبذلك يرتفع رصيد مصر لعدد 6 ميداليات بواقع ميدالية ذهب و3 ميداليات فضة و2 ميدالية برونز.

يذكر أن فريال أشرف حققت ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 ، لتكون أول ميدالية ذهبية فى الكاراتيه بتاريخ الدورات الاولمبية.