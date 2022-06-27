شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة سيدات الطائرة أمام اليونان 0/3 فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب سيدات الكرة الطائرة الأول، بقيادة مديره الفنى أحمد فتحى، من نظيره اليونانى بنتيجة 0/3 فى ثانى مواجهاته بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران بالجزائر.

ونجح منتخب السيدات فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته بالبطولة أمس بنتيجة 1/3 .

وتضم قائمة السيدات كلا من اللاعبات، نهلة سامح و زينة العلمي وسارة أمين وفريدة العسقلاني وداليا المرشدي وليلى محفوظ وأية الشامي وندى معوض ومريم متولي ومريم مصطفى وسهيلة وفيق ومايا ممدوح ، وأيضا الاحتياطيين شروق فؤاد ودعاء الغباشي وندى حمدي ودانا شوقي وسابين عابد وندى وليد.

فيما فاز صباح اليوم منتخب الكرة الطائرة الأول بقيادة مديره الفنى حسن الحصرى على نظيره مقدونيا بنتيجة 0/3 فى ثانى لقاءاته بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر.

وقام اتحاد الطائرة بتعيين حصرى مديرا فنيا ومعه أحمد عاشور مدرب عام قبل السفر مباشرة بعد توصية اللجنة الأولمبية برحيل جيدو فورمولين.

وأرسلت اللجنة الأولمبية توصية لاتحاد الطائرة تفيد بعدم سفر جيدو مع المنتخب فى البحر المتوسط لسوء نتائجه السابقة مع الفراعنة .

ومن ناحية أخرى ، إستقر مسئولو إتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر على إنطلاق دورى الموسم الجديد 2022/2023 شهر أكتوبر القادم .

ويبدأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، قيد لاعبى الدورى الممتاز للرجال والسيدات بدءاً من يوم 15 أغسطس المقبل للموسم المحلى 2022 / 2023.