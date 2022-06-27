شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع الأربعاء المقبل لحسم مدرب المنتخب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً الأربعاء المقبل، لمناقشة بعض الملفات المهمة، وعلى رأسها حسم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلفاً لإيهاب جلال الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية.

وكشفت تقارير صحفية عن موعد وصول البرتغالي باولو سوزا المدير الفنى السابق لفريق فلامنجو البرازيلى، والمرشح لقيادة تدريب منتخب مصر الأول خلفاً لإيهاب جلال.

وأكدت صحيفة " record " البرتغالية، أن المدرب البرتغالى باولو سوزا، الذى سيتولى قيادة منتخب مصر فنياً، سيصل القاهرة غداً الثلاثاء لبدء مهمته مع منتخب الفراعنة.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الباب مفتوح أمام أى نادٍ يرغب فى استقدام حكام أجانب لمبارياته خلال الفترة المقبلة، سواء فى بطولة الدوري الممتاز أو كأس مصر.

واشترط مسئولو اتحاد الكرة تحمل النادى الراغب فى استقدام الحكام الأجانب دفع تكاليف الحكام بالكامل، وإخطار اتحاد الكرة بفترة لا تقل عن أسبوعين.

أول الشروط هو أن يخطر النادى الذى يرغب فى استقدام حكام أجانب لأى مباراة قبلها بفترة كافية، تصل إلى 10 أيام، حتى يستطيع اتحاد الكرة التواصل مع الاتحادات الأخرى لتوفير طاقم أجنبى.

وأكد مصدر تحكيمي مطلع أن استقدام الحكام الأجانب لكل الفرق مسموح حالياً فى أى عدد من المباريات، كاشفا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح.

كما اشترط اتحاد الكرة أن يتحمل النادى صاحب الطلب تكلفة استقدام الحكام الأجانب والتى تصل إلى 35 ألف دولار، حيث سيتم استقدام طاقم حكام كامل يضم حكم ساحة ومساعدين وحكم رابع وحكم فيديو وحكم مساعد فيديو.