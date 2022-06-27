شاهد لحظة تتويج فريال أشرف ويوسف بدوى بذهبيتى الكاراتيه فى دورة البحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - حققت البعثة المصرية ميداليتين ذهبيتين فى الكاراتيه بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بالجزائر، عن طريق فريال أشرف ويوسف بدوى.

وتوجت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه بالمركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات وزن 68 كجم بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022، بعد الفوز فى المباراة النهائية على بطلة إيطاليا بنتيجة 2-0.

كما توج يوسف بدوى لاعب منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية والمركز الأول فى منافسات نهائى دورة البحر المتوسط، رغم اللعب مصاباً، حيث تغلب على منافسه بنتيجة 6/1.

وبذلك يرتفع رصيد مصر لـ7 ميداليات (ذهبيتين و3 فضيات و2 برونز)، وجميعها للاعبى الكاراتيه، عن طريق كل أحمد لطفى وعمر علاء "برونزية"، وريم أحمد وأحلام حمدى وعبدالله ممدوح "فضية".

وكانت أحلام حمدى وريم أحمد سلامة حققتا الميدالية الفضية لمصر في الكاراتيه وزن 50 كجم، و55 كجم بعد خسارتهما من بطلتى الجزائر فى النهائى.

وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.



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يوسف بدوى (2)



يوسف بدوى (3)



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لحظة تتويج فريال (2)