شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحصل سواريز مدرب الأهلي الجديد على 5 ملايين جنيه شهرياً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت تقارير إعلامية برتغالية راتب ريكاردور سواريز، المدير الفنى الجديد للنادي الأهلي، وزعمت أنه يبلغ 250 ألف يورو، ما يعادل 5 ملايين جنيه شهرياً، وذهبت هذه التقارير إلى أن المدرب البرتغالى اشترط الحصول على هذا المبلغ للموافقة على تدريب الأهلي.

ونفى مصدر فى النادى الأهلي حقيقة هذه الأنباء، مُشيراً إلى أن ما تداولته التقارير الإعلامية البرتغالية بشأن راتب المدرب الجديد مُبالغ فيه للغاية وغير صحيح.

وشدد المصدر على أن راتب سواريز أقل من 250 ألف يورو شهرياً بكثير، قائلا، "كيف نتعاقد مع هذا المدرب بهذا المبلغ الكبير للغاية، مع أننا رفضنا التعاقد مع مدربين آخرين أفضل كثيراً من سواريز، بسبب طلباتهم المالية، وأبرزهم البرتغالي روى فيتوريا.

وأوضح المصدر أن راتب سواريز يتناسب مع قدرات الأهلي المالية وغير مُبالغ فيه، كما يتناسب مع مسيرة المدرب البرتغالي الذى لم تكن له طلبات مالية مُبالغ فيها.

على صعيد متصل، يعقد مجلس الأهلي اجتماعاً في الرابعة عصر غد، الثلاثاء، لمناقشة عدة موضوعات، فى مقدمتها اعتماد عقد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع المدرب البرتغالي خلال الساعات الماضية لقيادة المارد الأحمر لمدة موسمين مقبلين خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.