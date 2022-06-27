شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 569 ميدالية رصيد مصر فى تاريخ مشاركتها بدورات البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك مصر فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل. وتمتلك مصر الكثير من الميداليات والإنجازات خلال النسخ الماضية، حيث وصل رصيد مصر إلى 569 ميدالية متنوعة فى تاريخ المشاركات، مقسمة إلى 143 ذهبية، و194 فضية، بالإضافة إلى 232 برونزية.

وكانت أول نسخة تشارك فيها مصر قد أقيمت بالإسكندرية وحققت خلالها 20 ذهبية و26 فضية، بالإضافة إلى 19 برونزية، ليصبح إجمالى الميداليات فى هذه النسخة 65 ميدالية.

وحققت مصر حتى الآن فى البطولة المقامة بالجزائر 7 ميداليات، (ذهبيتين، و3 فضيات، و2 برونز).