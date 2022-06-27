شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة البعثة المصرية بذهبيتى الكاراتيه فى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من السعادة سيطرت على البعثة المصرية فى الجزائر بعد تتويج يوسف بدوى وفريال أشرف لاعبى منتخب الكاراتيه بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى منافسات نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط .

وفازت فريال فى المباراة النهائية على بطلة إيطاليا بنتيجة2-0، بينما توج يوسف بدوى بالذهبية بعد الفوز على لاعب إسبانيا 6/1 ، ليرتفع رصيد مصر لـ7 ميداليات (ذهبيتين و3 ميداليات فضةن و2 ميدالية برونز).

فريال أشرف حققت ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 لتكون أول ميدالية ذهبية فى الكاراتيه بتاريخ الدورات الأولمبية.

نرصد فى الصور فرحة البعثة المصرية فى الجزائر بعد التتويج بالذهب..



يوسف بدوى



فرحة فريال اشرف



فريال اشرف تسجد فى البطولة