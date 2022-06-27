وفاة زوجة صفى الدين بسيونى عضو اتحاد الكرة السابق

القاهرة - سامية سيد - توفيت زوجة اللواء صفي الدين بسيوني، عضو اتحاد الكرة الأسبق وعضو المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفة حاليا.

وتقام مراسم العزاء فى وفاة حرم اللواء صفي الدين بسيوني غدا، الثلاثاء، عقب صلاة المغرب فى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

صفي الدين بسيونى هو أحد أعضاء رابطة الأندية حاليا، وفقا لانتخابات رابطة الأندية التي استقرت على اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة ومعه عماد متعب نائب وعضوية كلا من ثروت سويلم و عامر حسين و صفي الدين بسيوني وشريف صالح و خالد رفعت.

والأعضاء الذين تم تزكيتهم هم، عامر حسين بركات، شريف صالح محمد ، خالد أحمد رفعت ، أحمد إحسان دياب، عماد متعب، فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ترشيح كل من : اللواء صفي الدين محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حسب ما تقضي بها اللائحة.