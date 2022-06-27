شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه يُبارك تعاقد الأهلي مع المدرب سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو النادي الأهلي من الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للفريق عن مواطنه ريكاردو سواريز قبل التعاقد معه خلال الساعات الماضية لتدريب المارد الأحمر.

وتحدث مسئولو القلعة الحمراء مع مانويل جوزيه الذي يُعد أفضل مدرب تاريخي للأهلي وأفضل مدرب برتغالي عمل في مصر بشأن مواطنه سواريز، واستفسروا منه عن قدرات هذا المدرب ومزاياه وخبراته في عالم التدريب.

وأشاد مانويل جوزيه بمواطنه سواريز وقال لمسئولي الأهلي عن المدرب الجديد للفريق أنه صاحب قدرات تدريبة جيدة وله"بصمة" على أي فريق يتولى تدريبه كما إنه صاحب شخصية قوية و قادر على تطوير أداء لاعبي الفريق.

وتوصل الأهلي لإتفاق مع سواريز خلال الساعات الماضية يقضي يتدرب المارد الأحمر لمدة موسمين مقبلين خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تم فسخ التعاقد معه منذ أسبوعين.

وتعهّد سواريز للأهلي خلال اليومين الماضيين بفسخ عقده مع نادي جيل فيسنتي لأن عقده معه ينتهي في صيف 2023 بعدما وقع معه عقداً في نوفمبر 2020 مدته ثلاثة مواسم.

وكانت صحيفة "أبولا" البرتغالية قد كشفت أن هناك اتفاقاً بين سواريز والأهلي، وسيصل المدرب البرتغالى القاهرة فى غضون أيام قليلة لقيادة الفريق.



ومع ذلك، رفض جيل فيسنتي تلك الأخبار، وقال النادي فى تصريحات نشرتها صحيفة "أجوجو"، إن الأهلي لم يتصل بهم بسبب سواريز، وأن المدرب لا يزال أمامه عام فى عقده الحالي.

وأوضح التقرير أن الشرط الجزائي في عقد سواريز تقدر قيمته بحوالى 250 ألف يورو، والتي سيتم دفعها من قبل الأهلي حال توصلوا لاتفاق مع المدرب.