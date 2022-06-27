شكرا لقرائتكم خبر عن المهدي سليمان ينتظر حسم مصيره في بيراميدز بعد عودة الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر المهدي سليمان حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، حسم المسئولون مصيره من تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مما يمنحه احقية التوقيع لاي فريق اخر.

كما ينتظر المهدي سليمان حسم مصيره من البقاء فى حالة تقديم عرض مناسب من مسئولي بيراميدز لتجديد تعاقده، أو دراسة العروض الاخري التي تلقاها من أجل الانتقال لاحد تلك الأندية.

وكان مسئولي بيراميدز أكدوا للمهدي سليمان رغبتهم في تجديد تعاقده واستمراره مع الفريق السماوى في الموسم الجديد، الا ان الوضع شعد بعض التغييرات خاصة بعدما عاد أحمد الشناوى وأصبح جاهزًا للمشاركة، ليعود من جديد الشناوى لمقاعد بدلاء بيراميدز فى ظل تواجد شريف إكرامي في حراسة عرين الفريق، مع استبعاد المهدي سليمان مؤخرًا.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.