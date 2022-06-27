شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف بدوى يتوج بذهبية الكاراتيه فى دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج يوسف بدوى لاعب منتخب الكاراتيه بالميدالية الذهبية والمركز الاول فى منافسات نهائى دورة البحر المتوسط، رغم اللعب مصابا، حيث تغلب على منافسه بنتيجة 6/1.

وشارك يوسف بدوي في المباراة النهائية بعد ظهور نتيجة الأشعة وثبوت سلامته بعد الاصابة التي تعرض لها اللاعب في الرأس وتم نقله على اثرها للمستشفى ليقرر مسئولي البعثة المصرية مشاركة اللاعب ليحقق انجاز كبير.

كانت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه ، حققت المركز الأول و الميدالية الذهبية فى منافسات نهائى دورة العاب البحر المتوسط .

وفازت فريال فى المباراة النهائية على بطلة ايطاليا بنتيجة2-0 ، وبذلك يرتفع رصيد مصر لعدد 6 ميداليات بواقع ميدالية ذهب و3 ميداليات فضة و2 ميدالية برونز.

يذكر أن فريال أشرف حققت ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 ، لتكون أول ميدالية ذهبية فى الكاراتيه بتاريخ الدورات الاولمبية .