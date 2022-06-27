كريستيانو رونالدو يرفض الانتقال إلى إنتر ميامي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

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أفادت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية اليوم الإثنين أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يملكه الإنجليزي ديفيد بيكهام.



وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، قرر البقاء في مانشستر يونايتد حيث قد يتم تعيينه قائدا للفريق الذي يديره إيريك تين هاغ.

وأضافت الصحيفة أن بيكهام وإنتر ميامي استكشفوا فرص استدراج مع رونالدو في محاولة ”لتعزيز أداء الفريق وعلامته التجارية“.

وكان من الممكن أن تكون خطوة في نفس القالب مثل غاريث بيل، الذي أكد توقيعه مع لوس أنجلوس إف سي، لكن رونالدو سيبقى في أولد ترافورد.

وذكرت ”ذا صن“ أن تين هاغ قد يسلم شارة القيادة لكريستيانو رونالدو، علما أنه تم تعيين هاري ماغواير قائدا للفريق خلال تواجد أولي جونار سولشاير، لكن المدافع قد يخسر دوره مع تين هاغ.

وكان رونالدو أفضل هداف لمانشستر يونايتد الموسم الماضي بتسجيله 24 هدفًا في 38 مباراة في مختلف المسابقات، بينها 18 هدفا في 30 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.