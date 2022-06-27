شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه المركز الأول والميدالية الذهبيه لمنافسات وزن 68 كجم لدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 بعد الفوز في المباراة النهائية على بطلة إيطاليا بنتيجة 2-0.

وبذلك يرتفع رصيد مصر لعدد 6 ميداليات بواقع ميدالية ذهب و3 ميداليات فضة و2 ميدالية برونز، وجميعها للاعبى الكاراتيه، وتحققت عن طريق كل أحمد لطفى وعمر علاء "برونزية" وريم أحمد وأحلام حمدى وعبدالله ممدوح "فضية".