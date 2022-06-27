شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تحقق ذهبية الكاراتيه لدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه المركز الأول والميدالية الذهبيه لمنافسات وزن 68 كجم لدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 بعد الفوز في المباراة النهائية على بطلة إيطاليا بنتيجة 2-0.
وبذلك يرتفع رصيد مصر لعدد 6 ميداليات بواقع ميدالية ذهب و3 ميداليات فضة و2 ميدالية برونز، وجميعها للاعبى الكاراتيه، وتحققت عن طريق كل أحمد لطفى وعمر علاء "برونزية" وريم أحمد وأحلام حمدى وعبدالله ممدوح "فضية".
وكانت أحلام حمدى وريم أحمد سلامة حققتا الميدالية الفضية لمصر في الكاراتيه وزن 50 كجم، و55 كجم بعد خسارتهما من بطلتى الجزائر فى النهائى.
وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.