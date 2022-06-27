شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة في الأهلي لتصحيح أخطاء الشناوي بعد "ركلة جزاء" بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وسامي قمصان المدير الفني المؤقت للفريق ومعهما ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى، عقد جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس الفريق من أجل التحدث معه في بعض الأمور الفنية الخاصة بمستواه الفترة الماضية.

ويرغب الثلاثي في التحدث مع الشناوي بشأن بعض الأخطاء التى وقع فيها خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها أمام بيراميدز أمس، الأحد، حيث تسبب خطأ الشناوي في إحتساب ركلة جزاء ضد الأهلي في اللحظات الأخيرة سجل منها رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد.

ويمر الشناوي بمرحلة عدم توازن في المستوى إذ أرتكب العديد من الأخطاء في المباريات الأخيرة بشكل جعل الجهاز الفني يرغب في التحدث معه بشأن هذه الأخطاء حتى لا تتكرر.

ويبدأ الأهلي مساء اليوم ،الإثنين، الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري بعد الفوز على بيراميدز أمس بهدفين لهدف في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.