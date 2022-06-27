شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب مديرًا فنيًا لحرس الحدود في الدورى الممتاز.. رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو خليل المشرف العام على الكرة بنادى حرس الحدود، تعيين أحمد أيوب مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في الموسم المقبل، عقب صعود الفريق الى الدورى المصرى الممتاز.

كان محمد مكى نجح بالصعود بالفريق إلى الدورى الممتاز وأكد مكي أنه حرص خلال المواجهات الأخيرة لمجموعة بحرى بعد ضمان الصعود على الدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب مثل محمد ممدوح وإسلام عبدالله ومحمد النجيلى ومؤمن عوض وكريم عماد، لمنحهم الفرصة للتعبير عن قدراتهم الحقيقية وإراحة اللاعبين الكبار بعد المجهود الكبير الذي بذلوه على مدار الموسم الشاق.

وعاد حرس الحدود للدوري بعدما هبط موسم 2019-2020 باحتلال المركز السادس عشر وقتها، وصعد حرس الحدودإلي الدوري الممتاز قبل 3 جولات على نهاية دوري الدرجة الثانية.

ويعتبر فريق الحرس ثالث المتأهلين إلى الدوري الممتاز بعد فريقي الداخلية وأسوان .