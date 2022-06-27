شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: هل يصلح المدربين البرتغاليين حال الكرة المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن ظاهرة التعاقد مع مدربين برتغاليين في الفترة الأخيرة، حيث يقود الزمالك مدرب برتغالي هو جوزفالدو فيريرا، ويقود فاركو مواطنه نونو ألميدا، بجانب سواريز المدرب البرتغالي المرشح لتدريب الأهلي، وموطنه باولو سوزا المرشح لتدريب المنتخب الوطني الأول.

وقال شوبير في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "مدرب منتخب مصر باولو سوزا برتغالي، ومدرب الأهلي سواريز برتغالي، ومدرب الزمالك فيريرا برتغالي، ومدرب فاركو الميدا برتغالي، هل يصلح هؤلاء حال الكرة المصرية؟، مستني الإجابة".

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً، فى الرابعة عصر غد، الثلاثاء، لمناقشة عدة موضوعات، فى مقدمتها اعتماد عقد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع المدرب البرتغالي خلال الساعات الماضية لقيادة المارد الأحمر لمدة موسمين مقبلين خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

كما دخل البرتغالي باولو سوزا المدير الفني السابق لفريق فلامنجو البرازيلي دائرة المرشحين بقوة لتولى تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم خلفا لايهاب جلال الذي تم إنهاء التعاقد معه مؤخرا.