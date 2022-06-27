شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين الكثير من الاخبار والأحداث الرياضية المهمة، على رأسها تلقى أحمد فتوح عروض احترافية، وتعرض أحمد ياسر ريان لحادث، واعتماد عقد مدرب الأهلى الجديد فى اجتماع الغد.

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً، فى الرابعة عصر غد، الثلاثاء، لمناقشة عدة موضوعات، فى مقدمتها اعتماد عقد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق.

لم يشارك محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروى الأول، فى التدريبات الجماعية لفريقه، منذ أن تغيب عنها بداعى خوض تدريبات تأهيلية فى صالة الجيم، قبل مواجهة الأهلى فى القمة 124 التى أقيمت الأسبوع الماضى ضمن مؤجلات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

أحمد ياسر لاعب البنك الأهلى يتعرض لحادث قبل مواجهة المقاولون العرب

تعرض أحمد ياسر، صانع ألعاب فريق البنك الأهلى، لحادث سير أثناء توجه إلى التدريبات الجماعية للفريق ما تسبب فى تهشم سيارته.

أكد محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، أن العلاقة التى تربطه بمحمد صلاح مختلفة، خاصة أنهما شريكان فى رحلة التحديات حتى الوصول إلى مكانتهما الحالية.

وقال الننى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "لا شك أن علاقتي بمحمد صلاح مختلفة وهو عشرة عمر، وخضنا التحديات معاً".

يرى إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك وعضو مجلس الإدارة السابق، أن فرص بقاء أشرف بن شرقي في صفوف الفريق ما زالت قائمة، موضحا أن النادي لم يستسلم في ملف التفاوض مع اللاعب المغربي.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الباب مفتوح أمام أى نادٍ يرغب فى استقدام حكام أجانب لمبارياته خلال الفترة المقبلة، سواء فى بطولة الدوري الممتاز أو كأس مصر.

تلقى أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، عروضًا للاحتراف فى إحدى الدوريات الخليجية بنهاية الموسم الجارى، ويرغب فتوح فى الخروج وخوض تجربة الاحتراف، حيث قام اللاعب بالتحدث مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، وعرض عليه الأمر من أجل دراسته والسماح له بالرحيل فى نهاية الموسم.