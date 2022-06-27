شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض عودة بيكهام ويستعيد ظهير سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي فكرة إعادة أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق المُعار لنادى سموحة، وفضّوا استمرار إعارته للنادى السكندرى أوأى نادٍ آخر.

ويرى مسئولو القلعة الحمراء أن عودة بيكهام لن تكون مُجزية للفريق لأسباب فنية، فى ظل وجود محمد هاني وكريم فؤاد، واقتراب عودة أكرم توفيق من جراحة الرباط الصليبي، حيث سيعود فى أغسطس المقبل، كما أن بيكهام لم يُقدم مستويات قوية مع سموحة تؤهله للعودة للأهلي.

فى الوقت نفسه، استقر مسئولو الأهلي على إعادة محمد شكرى ظهير الفريق المُعار لسموحة، وطلبوا عودته فى ظل ارتفاع مستواه وظهوره بشكل جيد مع الفريق السكندري، بجانب حاجة المارد الأحمر لتدعيم الجبهة اليُسرى بسبب كبر سن الدولى التونسى على معلول وتواضع مستوى "بديله" محمود وحيد وكثرة إصاباته.

من ناحية أخرى، يبدأ الأهلي مساء اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة سموحة في بطولة الدوري المقرر لها الأربعاء المقبل بالإسكندرية، بعد الفوز على بيراميدز أمس بهدفين مقابل هدف فى ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.