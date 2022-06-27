شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل 10 لاعبين عن فريق حرس الحدود بعد انتهاء عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل 10 لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادى حرس الحدود بعد انتهاء عقودهم عقب نهاية موسم القسم الثانى، وتأكد صعود الفريق للممتاز.

وكشف محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود، لليوم السابع، أن اللاعبين الذين انتهت عقودهم رحلوا عن الفريق هذا الصيف ووصل عددهم 10 لاعبين، ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفنى البدائل فى الصفقات الصيفية المنتظر إبرامها قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويضم الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى حرس الحدود: الجهاز الفني عميد عمرو خليل مدير الكرة، محمد مكي مديرا فنيا، أحمد عاصم مدربا عاما، وسام إسماعيل مدرب حراس، مقدم عمرو رضا مديرا إداريا، أحمد طنطاوي مخطط أحمال، سامح صابر إداريا، دكتور ممدوح رزق طبيبا، مصطفى شوقي أخصائى تأهيل، مصطفى أيمن أخصائي تأهيل، محمد درويش أخصائى تأهيل، مصطفى جمال خدمات، مؤمن صلاح خدمات، السيد حارس خدمات.

يذكر ان الحرس اقترب من التعاقد مع أحمد أيوب المدرب العام السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر ليقود الفريق العسكري في الدوري الممتاز.