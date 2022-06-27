شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر ترفض مشاركة يوسف بدوي بنهائي الكاراتيه بالبحر المتوسط للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة بعثة مصر المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر نقل لاعب الكاراتيه يوسف بدوى إلى أحد المستشفيات للخضوع لأشعة مقطعية على الرأس عقب الإصابة القوية التى تعرض لها فى مباراة الدور قبل النهائي لمنافسات وزن 84 كجم .

وتعرض اللاعب خلال مباراة الدور قبل النهائي لإصابة في الرأس وبعد المباراة دخل في حالة قيء وأخطر طبيب البعثة أنه يشعر بحالة من عدم الاتزان.

ورفض المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، خوض اللاعب للمباراة النهائية المقرر لها الرابعة عصر اليوم إلا بعد الخضوع للأشعة المقطعية والاطمئنان على حالته أولا.

وقال المهندس هشام حطب، إن صحة اللاعب وسلامته أهم من الميداليات وحالة اللاعب هي الأهم ولن يخوض المباراة وحياة اللاعبين أهم من الانتصارات ومصر تهتم بأبنائها أولا وأخيرا وسلامتهم هي التي تعنينا في المقام الأول.

ويتواجد اللاعب حاليا فى أحد المستشفيات من أجل الخضوع للأشعة وبناءً عليها سيتحدد القرار النهائي.