هل يرحل بيرسى تاو عن الأهلى فى الصيف بعد الإصابة الثالثة؟

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القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للأهلي برنامجاً تأهيلياً للجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق، للتعافي من الإصابة التى تعرض لها فى مران الفريق مساء الجمعة الماضي، وشعر اللاعب بآلام فى العضلة الأمامية حينما كان يُسدد إحدى الكرات وبعد إجراء الأشعة والفحوصات تبين إصابته بمزق فى العضلة الأمامية وهى الإصابة التى أثارت الجدل حول استمراره مع القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، وهو مانلقى الضوء عليه فى السطور التالية..

س: ما طبيعة إصابة بيرسى تاو؟

ج: اشتكى بيرسي تاو من إصابة خلال مشاركته فى مران الفريق، وطلب الجهاز الطبي من اللاعب إجراء أشعة التى كشفت تعرضه ‏لإصابة بمزق فى العضلة الأمامية.

س: ماهى مدة غياب بيرسى تاو عن الأهلى؟

ج: يحتاج بيرسى تاو لفترة علاج تصل إلى شهر، ليغيب اللاعب عن مباريات عديدة للفريق الأحمر طوال هذه الفترة.

س: ما طبيعة الإصابات التي تعرض لها بيرسى تاو منذ انتقاله للأهلى؟

ج: تعرض الجنوب أفريقى بيرسى تاو، صانع ألعاب النادى الأهلى، لثلاث إصابات منذ ارتدائه القميص الأحمر، الأولى فى 21 سبتمبر 2021 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الضامة وغاب لمدة 40 يوماً عن الفريق.

وكانت الثانية فى 29 يناير 2022 وتعرض وقتها للإصابة بمزق فى العضلة الأمامية وغاب وقتها عن الملاعب شهرين، وكانت الإصابة الثالثة التى أعلن عنها الأهلى قبل مواجهة بيراميدز بالكأس، وهى نفس الإصابة بمزق فى العضلة الامامية.

س: هل يرحل بيرسى تاو عن الأهلى فى الصيف؟

ج: تضاءلت فرص استمرار الجنوب أفريقى بيرسى تاو مع الأهلى فى الموسم الجديد بسبب سلسلة الإصابات التي تطارد اللاعب، وكان آخرها مزق العضلة الأمامية.

س: وما سر انتقاد مسئولى الأهلى لأداء بيرسى تاو؟

ج: يرى مسئولو القلعة الحمراء أن بيرسى تاو يسير على سطر ويترك الآخر مع النادى، لاسيما أن اللاعب يكون فى قمة مستواه الفنى والبدنى فى مباراة ويظهر فى أخرى بعيداً للغاية عن فورمة اللاعب الذى يليق بارتداء الفانلة الحمراء فضلا عن كثرة إصاباته.

س: وماذا قدم بيرسى تاو منذ ارتداء القميص الأحمر؟

ج: وصل رصيد المهاجم الجنوب أفريقي بيرسى تاو مع الأهلي منذ انضمامه الصيف الماضي إلى 8 أهداف سجلها حتى الآن خلال 27 مباراة بجميع المسابقات، لعب خلالها 1941 دقيقة لعب، فيما صنع 6 أخرى لزملائه.