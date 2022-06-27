منتخب تنس الطاولة رجال يخسر من اليونان فى دورة ألعاب البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب تنس الطاولة رجال أمام اليونان فى ربع النهائي بنتيجة 3/2، فى إطار منافسات الفرق بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

ومثل المنتخب المصري في المباراة أحمد صالح ومحمد البيلي وعمر عصر، على أن يخوض المنتخب مباراة الترتيب من الخامس حتى الثامن بعد قليل.

وكان منتخب مصر لتنس الطاولة رجال حجز مقعده فى ربع نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر، بعد الفوز على الجزائر بثلاثة أشواط لشوط واحد، وبهذا الفوز تصدر منتخب مصر لتنس الطاولة مجموعته بعد الفوز فى المباراة الأولى على منتخب ليبيا بثلاثة أشواط نظيفة، وتابع مسيرته بالفوز على أصحاب الأرض.

وتضم بعثة المنتخب 6 لاعبين مقسمين إلى 3 بنات و3 أولاد، وهم كل من عمر عصر، وأحمد صالح، ومحمد البيلى، على مستوى الأولاد، وعلى مستوى البنات كل من دينا مشرف، وهنا جودة، ومريم الهضيبى.