شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتراب عودته للملاعب.. ماذا قدم أكرم توفيق بقميص الأهلى قبل الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى، تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه العلاجى للتعافى من إصابة الرباط الصليبى، حيث يفصله عن العودة للملاعب شهر قبل المشاركة فى تدريبات الأهلي الجماعية، ومن بعدها المشاركة فى المباريات بشكل تدريجى، وفقاً لحالة اللاعب بعد انتظامه في التدريبات .

ويرى جهاز الأهلى الطبى وجود مؤشرات هائلة فى برنامج تأهيل أكرم توفيق تؤكد اقتراب عودة اللاعب للملاعب، إذا أنهى برنامجه التأهيلى بنفس معدلات النجاح التى يسير عليها حالياً، حيث ينفذ أكرم توفيق البرنامج المخصص له بدقة شديدة، كما يحرص على الالتزام بمواعيد نومه وبرنامجه الغذائى باحترافية شديدة، وهو ما أثلج صدر مسئولى المارد الأحمر لاسيما أن اللاعب أحد أهم القطع الأساسية فى تشكيل الأهلى.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع فى الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت مؤخرا فى الكاميرون.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وإجمالاً لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات، سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف.