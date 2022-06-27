شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يقترب من العودة لقيادة هجوم الزمالك أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب التونسي سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من العودة للتشكيل الأساسي لفريقه فى مواجهة سيراميكا، المقرر لها غدًا الثلاثاء فى بطولة الدورى.

ويدرس البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، إعادة سيف الجزيرى للتشكيل الأساسى لفريقه فى مواجهة سيراميكا، خاصة بعدما تألقه فى مباراة البنك الأهلي الأخيرة وتسجيله هدفين.

وحرص فيريرا على الاجتماع بالتونسي سيف الدين الجزيري فى حضور المترجم الخاص به، على تقديم التحية له على المجهود الذى قدمه خلال لقاء البنك الأهلي الأخير فى بطولة الدوري الممتاز، وتكلل بتسجيله هدفى الفوز .

وطالب فيريرا اللاعب ببعض الأمور الخططية الخاصة التى يرغب فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.