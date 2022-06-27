شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز على معلول لقيادة الجبهة اليسرى أمام سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة سامى قمصان، على تجهيز التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق لقيادة الجبهة اليسرى فى مباراة سموحة المقبلة بالدورى.

وتواجد على معلول فى قائمة الأهلى لمواجهة بيراميدز ولكن سامى قمصان فضل استبعاده لمنحه مزيداً من الوقت للتعافى من الشد الخفيف الذى تعرض له في العضلة الأمامية اليسرى.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد الأربعاء، فى بطولة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس باستاد القاهرة فى ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وطالب سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للفريق، لاعبي المارد الأحمر بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز فى مواجهة سموحة لمواصلة الانتصارات فى الدورى، والتى كان آخرها الفوز الصعب على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.