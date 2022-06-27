شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب اليد أمام إيطاليا فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب كرة اليد مع إيطاليا اليوم فى أولى مبارياته بمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر.

موعد مباراة مصر وإيطاليا في كرة اليد

تقام مباراة مصر و إيطاليا فى الخامسة مساءً، بتوقيت القاهرة، وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات البطولة.

مجموعة منتخب اليد فى دورة البحر المتوسط

ويلعب منتخب اليد ضمن المجموعة الأولى التى تضم منتخبات تونس وسلوفينيا وإيطاليا بالإضافة إلى صربيا.

مباريات المنتخب القادمة

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع صربيا وتونس وسلوفينيا على الترتيب.