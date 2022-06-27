شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر لاعب البنك الأهلى يتعرض لحادث قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض أحمد ياسر، صانع ألعاب فريق البنك الأهلى، لحادث سير أثناء توجه إلى التدريبات الجماعية للفريق ما تسبب فى تهشم سيارته.

ويغيب أحمد ياسر عن الفريق لمدة 15 يوما عقب الإصابة التى تعرض لها بجزع فى الرباط الداخلى للركبة خلال المشاركة فى أحد التدريبات.

ويخضع أحمد ياسر لبرنامج علاجى تحت إشراف طبيب فريق البنك الأهلى حاليا للعودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويلتقى فريق البنك الأهلى نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز غدا الثلاثاء على استاد الجبل الأخضر في تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث فاز في 7 مباريات و تعادل في 9 مباريات و تلقى الهزيمة في 6 مباريات.