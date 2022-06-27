شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. وائل لطفى مدير منتخبات السلة: هوايتى الجرى وبحب أسمع أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو وائل لطفى مدير منتخبات كرة السلة.



وائل لطفى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السلة؟

الجرى

هل تحب دخول المطبخ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الاسكالوب والمكرونة

من نجمك المفضل من الممثلين؟

كريم عبد العزيز

من مطربك المفضل؟

آصاله وعبد الحليم

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح.

لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

ضابط جيش

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

لا يوجد

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.