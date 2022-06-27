شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الننى لـ"الخليج 365": محمد صلاح عشرة عمر ومش محتاج حد ينصحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد النني، نجم أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، أن العلاقة التى تربطه بمحمد صلاح مختلفة، خاصة أنهما شريكان فى رحلة التحديات حتى الوصول إلى مكانتهما الحالية.

وقال الننى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "لا شك أن علاقتي بمحمد صلاح مختلفة وهو عشرة عمر، وخضنا التحديات معاً".

وعن النصيحة التى يوجهها النني إلى محمد صلاح فى الوقت الحالي بخصوص علاقته بليفربول قال نجم أرسنال، "بالتأكيد محمد صلاح قادر على اتخاذ القرار الصحيح و"مش محتاج حد ينصحه".

وأبدى محمد النني سعادته بالتكريم الذى نظمه له نادى المقاولون العرب ومنحه درع النادي والعضوية الفخرية. وأكد النني أن نادي المقاولون صاحب الفضل الأول عليه فيما وصل إليه حتى الآن وأنه مدين له بالكثير متمنيا أن يستطيع الوفاء بالدين الكبير للنادي.

وقال النني، إن نادي المقاولون العرب من أفضل وأعظم الأندية ليس في مصر ولكن على مستوى العالم لما يحمله من إمكانات رائعة بشريا وفي البنية التحتية.

وأشار النني إلى أنه سسافر إلى إنجلترا يوم 3 يوليو المقبل للانتظام في تددريبات فريقه وأن اختيار المقاولون العرب لأداء بعض التدريبات ليس غريبا لأنه بيته على حد قوله.

وتابع النني مران المقاولون العرب بصحبة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة.