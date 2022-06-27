شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يمنح لاعبى المصرى إجازة 3 أيام قبل الاستعداد لكأس مصر‎‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، عقب مواجهة فريق مصر المقاصة بالجولة الثالثة والعشرين من الدوري والتي أقيمت باستاد برج العرب مساء أمس، الأحد، وانتهت بفوز المصري بهدفين.

ومن المقرر أن يستأنف المصرى تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب مساء الخميس المقبل استعدادًا لخوض مباراته بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر، والتي تجمعه بفريق إيسترن كومباني، والمقرر إقامتها فى السادسة مساء الخميس الموافق السابع من يوليو المقبل باستاد برج العرب.

من جهته، أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي المصرى، أن فريقه يستحق المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية النسخة المقبلة، خاصة أن الدورى الحالي لم يحسم بعد ولم يتحدد الترتيب النهائي لرباعي المربع الذهبي.

وقال إبراهيم حسن، فى تصريحات للمركز الإعلامي للمصري، "كان هدفنا إعادة الفرحة للجماهير وعودة المصرى الذى تخشاه كل الأندية، وأن يعود لأفريقيا، وأرى أنه من حق المصرى اللعب فى أفريقيا لأن هناك لخبطة ومينفعش هذا الكلام فى ظل عدم انتظام الدورى، المصرى نادٍ جماهيرى ومن حقه اللعب فى أفريقيا".

وتابع متحدثاً عن فوز فريقه على المقاصة بهدفين نظيفين في الدوري العام، "الحمد لله كرم من عند ربنا اجتهدنا اشتغلنا ونعرف قيمة النادى المصري وجماهيره، هو مكاننا وأشكر اللاعبين لأن لديهم إرادة للنجاح وتعويض كل إخفاقات الفترة الماضية، كل مباراة نتطور والمباريات القادمة صعبة".

وأشار إلى أن "كل لاعب يتمنى الحصول على فرصة ونثق فى الجميع، ونتمنى أن البدلاء يعوضون الغيابات، والعلاقة مع المصرى وجماهيره مختلفة والحب متبادل بيننا".

واختتم إبراهيم حسن حديثه موجهاً رسالة لجماهير بورسعيد، "أتمنى وجود الجماهير بشكل أكبر فى المباريات المقبلة، وهذه رسالة لهم، وأتمنى من إدارة المصرى أن تسعى لتسهيل ذلك".