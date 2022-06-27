شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح باب الاحتراف لرمضان صبحى.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى بيراميدز باب الاحتراف الخارجي أمام نجم الفريق رمضان صبحي للعودة لخوض تلك التجربة من جديد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مطلع بنادي بيراميدز أن مسئولى النادى فتحوا باب الاحتراف أمام رمضان صبحي، مشترطين حصول اللاعب على عرض مميز يليق باسمه وإمكانياته وكذلك باسم نادى بيراميدز، ويكون بقيمة مالية تناسب القيمة التى تم سدادها فى بداية التعاقد مع اللاعب من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى.

ويمتلك رمضان صبحي بعض عروض الاحتراف فى دوريات مختلفة، أبرزها من أندية بشكتاش وجالطة سراى التركي، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الملف فور وصول العروض لنادى بيراميدز بشكل رسمي.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.