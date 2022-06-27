شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يستكشف سموحة بفيديوهات آخر 5 مباريات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ سامى قمصان، المدير الفني المؤقت للنادى الأهلى، دراسة آخر 5 مباريات لفريق سموحة في الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بالدوري لحصد النقاط الثلاث ومواصلة مسيرة الانتصارات بعد حصد تذكرة التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر أمس على حساب بيراميدز.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي اليوم، الاثنين، الاستعداد لمباراة سموحة المقرر لها بعد غد الأربعاء، فى بطولة الدوري الممتاز، وأغلق الجهاز الفني ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس باستاد القاهرة فى ربع نهائي كأس مصر النسخة الماضية وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وطالب سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للفريق، لاعبي المارد الأحمر بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز فى مواجهة سموحة لمواصلة الانتصارات فى الدورى، وكان آخرها الفوز الصعب على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الرابعة عصر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة فى الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني مواصلة التدريبات دون راحة، فى ظل العمل على تجهيز اللاعبين بدنيًّا وخططيًّا للمباراة التى تقام الأربعاء المقبل.

وحقق الأهلي الفوز على بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.