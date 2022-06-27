شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يحيى آماله فى البقاء بالزمالك بعد هدفى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم الزمالك، آماله فى تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض بعد نجاحه فى العودة للتألق بعد إحرازه هدفى فريقه أمام البنك الأهلى في الجولة الماضية للأهلى والتى استطاع بها الفريق الأبيض تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا غدا فى الجولة الثالثة والعشرين للدورى باستاد القاهرة والتي يبحث فيها أبناء ميت عقبة لتوسيع فارق النقاط مع الغريم التقليدي الأهلى.

كان سيف الدين الجزيرى دخل في صدام قوى مع البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق، وهو ما جعله حبيس دكة البدلاء وخرج من الحسابات تماما قبل أن يسافر لمعسكر منتخب بلاده الأخير والتي واجه فيها نسور قرطاج المنتخب الياباني وديا استعدادا لكأس العالم بقطر نهاية العام الجارى.