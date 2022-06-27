شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف حميدة يتأهل لنصف نهائى المصارعة بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل يوسف حميدة لاعب منتخب المصارعة إلى الدور نصفل النهائي لمنافسات وزن 125 كجم للمصارعة الحرة بعد الفوز على بطل قبرص 11-0 فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر.

وفى المقابل، خسر جمال محمد لاعب المصارعة من بطل إيطاليا بنتيجة 10 - 5 في منافسات وزن 57 كجم، بعدما استكمل المباراة وهو مصاب فى الركبة حيث توقفت المباراة لمدة دقائق لعلاج اللاعب الذي تمسك باستكمال اللقاء.

من ناحية أخرى، تأهل يوسف بدوي لاعب منتخب الكاراتيه إلى نهائى منافسات وزن تحت 84 ك ، بالتغلب على بطل إسبانيا بنتيجة 4/1 وتأهل إلى النهائي.

ونجح لاعبو الكاراتيه فى خطف 5 ميداليات، وكانت البداية عند عمر علاء بميدالية برونزية وزن 60 كجم، بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية البرونزية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى مباراة الثالث والرابع.

وحققت ريم أحمد سلامة الميدالية الفضية الأولى لمصر في الكاراتيه وزن 50 كجم بعد خسارتها من بطلة الجزائر 5/ 0، وأضافت أحلام يوسف المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 55 كجم، بعد خسارة المباراة النهائي أمام لاعبة الجزائر بنتيجة 4-1.

وحصد عبد الله ممدوح المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن 75 كجم بعد خسارة المباراة النهائي أمام لاعب الجزائر بنتيجة 5-4.