شكرا لقرائتكم خبر عن نونو ألميدا يسعى للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع فاركو أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فاركو، بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، لمواجهة الاتحاد السكندري، فى السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصد البرتغالى نونو ألميدا 14 نقطة من 10 مباريات منذ توليه المسئولية الفنية للفريق خلفاً لمجدى عبد العاطي، بالتعادل مع البنك الأهلي 2-2 ثم التعادل السلبي مع الزمالك ثم الفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق ثم التعادل السلبى مع سموحة ثم الفوز على فيوتشر بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بيراميدز والجونة ومصر المقاصة وأخيراً التعادل الإيجابى مع سيراميكا بهدف لكل فريق.

وعقد نونو الميدا اجتماعاً مع لاعبيه حثهم خلاله على مواصلة الحالة المميزة التى يعيشها الفريق عقب عودة مسابقة الدوري من التوقف لاقتحام المربع الذهبى.

من جانبها، رصدت إدارة نادى فاركو مكافأة مادية للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم على اقتحام المربع الذهبى قبل نهاية المسابقة، ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً.

ويمتلك نونو ألميدا خبرة كبيرة فى مجال التدريب، كما كانت له تجربة ناجحة فى الدوري المصرى معاوناً للبرتغالى فيريرا فى تدريب الزمالك بولايته الأولى، كما عمل مع فيريرا لمدة 4 مواسم أثناء تدريبه لنادى السد القطرى.