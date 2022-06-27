شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يقرر خوض المران الأخير للدراويش خارج الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي محافظة الإسماعيلية ظهر اليوم، الاثنين، ضمن برنامجه الإعداد لمواجهة غزل المحلة غداً، الثلاثاء، على ملعبه فى إطار منافسات الجولة الـ 23 بمسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني للدراويش، بقيادة حمزة الجمل، خوض المران الأخير للفريق بمقر إقامته خارج محافظة الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة لاعبيه وضمت 23 لاعباً، هم: محمد فوزي وعمر رضوان وأحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وأحمد أيمن ومحمد بيومي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني فى خط الدفاع وعمر الوحش ومحمد عادل ومحمد عبد السميع ومدحت فقوسة وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي وعبد الرحمن مجدي وجان موريل فى خط الوسط ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وحازم مرسي وخالد النبريصي فى خط الهجوم.