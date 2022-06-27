الامارات | أسطورة ليفربول يكشف عن مفاجأة في تجديد عقد محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يكشف عن مفاجأة في تجديد عقد محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، روبي فاولر، إن هداف الفريق الحالي الدولي المصري محمد صلاح، سيتراجع مستواه بعدما أتم عامه الثلاثين، وإن ليفربول لن يكسر سقف الأجور من أجل تجديد عقد صلاح.

وقال فاولر الذي يعد أحد ألمع نجوم ليفربول بين عامي 1993 و2001، في مقاله على صحيفة «ميرور» البريطانية: «صلاح يواجه موقفاً صعباً مع رحيل شريكة في قائمة هجوم النادي السنغالي ساديو ماني، وأنا لا أعرف الكثير عن المفاوضات بينه وبين إدارة ليفربول، لكن من الواضح أن لا شيء يحدث».

وأوضح فاولر صاحب الـ 369 مباراة مع ليفربول، أن: «السنغالي ماني أراد الحصول على عقد كبير، لأنه ربما يكون العقد الأخير في مسيرته الاحترافية، لكن إدارة ليفربول تعلم أن لاعباً سيكمل عامه الـ 31 قريباً لا يستحق هذا المبلغ».

وأضاف: «إدارة ليفربول باعت عقد ماني وجلبت نونيز دون كسر رواتب الفريق، ومن الواضح أنهم لن يكسروها من أجل محمد صلاح، ولو كانوا يريدون ذلك لحدث منذ فترة كبيرة».

وشكك فاولر صاحب 128 هدفاً مع «الريدز» في إمكانية مواصلة محمد صلاح المستوى ذاته، وقال: «مستواه في انخفاض منذ بداية 2022، ويجب أن يسأل نفسه هو وإدارة ليفربول، هل سيبقى في القمة مع بداية الثلاثينات».

يذكر أن صحيفة «ذا صن» أشارت في وقت سابق إلى أن إدارة نادي ليفربول ستقبل أي عرض يصل قيمته إلى 60 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن هداف الدوري الإنجليزي للموسم الماضي الدولي المصري محمد صلاح الذي يتقاضى حالياً 240 ألف جنيه إسترليني اسبوعياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد تترقب موقف اللاعب، إذ يرغب النادي الملكي في تدعيم خط هجومه بعناصر مميزة بعد فشل التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي جدد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان حتى 2025.

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