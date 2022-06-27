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اليوم.. تشيلسي يعلن رحيل بيتر تشيك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

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أعلن تشيلسي، اليوم الاثنين، رحيل بيتر تشيك المستشار الفني للنادي اللندني، من منصبه، اعتبارا من 30 يونيو الجاري.

 

وأضاف البلوز في بيانه الرسمي: "منذ تعيينه قبل 3 سنوات، قدم تشيك، النصح والإرشاد بشأن جميع الأمور المتعلقة بكرة القدم وفي جميع أنحاء النادي، مع تعزيز الربط بين فرق الرجال والأكاديمية".

 

وقال تشيك: "فخور بأداء هذا الدور داخل تشيلسي على مدار السنوات الماضية، لكن أشعر أن الوقت مناسب للتنحي مع وجود مالك جديد للنادي".

 

وأضاف: "يسعدني أن تشيلسي أصبح الآن في وضع ممتاز مع الملاك الجدد، أثق في نجاحه المستقبلي داخل وخارج الملعب".

 

وأوضح تود بوهلي رئيس النادي: "بيتر تشيك عضو مهم في عائلة تشيلسي. نتفهم قراره بالابتعاد ونشكره على مساهماته كمستشار والتزامه تجاه النادي، نتمنى له التوفيق".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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