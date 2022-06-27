اليوم.. تشيلسي يعلن رحيل بيتر تشيك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن تشيلسي، اليوم الاثنين، رحيل بيتر تشيك المستشار الفني للنادي اللندني، من منصبه، اعتبارا من 30 يونيو الجاري.



وأضاف البلوز في بيانه الرسمي: "منذ تعيينه قبل 3 سنوات، قدم تشيك، النصح والإرشاد بشأن جميع الأمور المتعلقة بكرة القدم وفي جميع أنحاء النادي، مع تعزيز الربط بين فرق الرجال والأكاديمية".

وقال تشيك: "فخور بأداء هذا الدور داخل تشيلسي على مدار السنوات الماضية، لكن أشعر أن الوقت مناسب للتنحي مع وجود مالك جديد للنادي".

وأضاف: "يسعدني أن تشيلسي أصبح الآن في وضع ممتاز مع الملاك الجدد، أثق في نجاحه المستقبلي داخل وخارج الملعب".

وأوضح تود بوهلي رئيس النادي: "بيتر تشيك عضو مهم في عائلة تشيلسي. نتفهم قراره بالابتعاد ونشكره على مساهماته كمستشار والتزامه تجاه النادي، نتمنى له التوفيق".