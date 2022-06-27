بعد ارتباط إسمه بـ الأهلي.. شوبير يتحدث عن طريقة لعب ريكاردو سواريز

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن ريكاردو سواريز، والذي ارتبط اسمه بتولي مهمة تولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وكان موسيماني قد قرر الرحيل عن الأهلي في منتصف الموسم، وفسخ التعاقد مع النادي الأحمر بالتراضي بين الطرفين.

وكشف شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم"، طريقة لعب ريكاردو سواريز التي اعتمدها مع أنديته السابقة.

وقال شوبير إن سواريز يعتمد على فترات التدريب الطويلة، والتأهيل الجيد قبل المباريات، بجانب عدم اقتناعه بتشكيل خطته، باعتبار أن كل مباراة لديها ظروفها المختلفة، وعلى أساسها يجرى اختيار اللاعبين الأنسب لتلك المهمة، الأمر الذي سيمنح جميع اللاعبين فرصة للمشاركة، كما يعتمد في طريقة لعبه على الاستحواذ وتضييق المساحات.

وأشار حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى أنه تعمد نفي تولي أي من الأسماء التي ظهرت على الساحة في الأيام الأخيرة، مع ارتباط اسم روي فيتوريا ويانيك فيريرا، بالحصول على المهمة القيادية للمارد الأحمر، لكنه لن ينفي اقتراب ريكاردو سواريز، مؤكداً أنه المدرب المقبل لتسلم دفة القلعة الحمراء في المواسم المقبلة.

وأضاف شوبير: "الأهلي فاضل بين أسماء كثيرة من أجل اختيار الأنسب بينها، لكنه يرغب في التعاقد مع مدرب مشروع، وأتوقع أن يحقق ريكاردو سواريز نتائج جيدة مع الأهلي، المرة دي مش هنفي لأنه هو مدرب الأهلي المقبل، في العالم كله رأينا مدربين مشروع نجحوا مثل بيب جوارديولا مع برشلونة".