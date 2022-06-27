«ميرور» البريطانية تؤكد: محمد صلاح سيرحل عن ليفربول مجاناً الصيف المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدثت صحيفة "ميرور" البريطانية عن مستقبل نجم منتخب مصر وقائد ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، واستمراره داخل قلعة "آنفيلد" في المواسم المقبلة من عدمه.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي فى يونيو 2023.

وحتى الآن، لم يتوصل الطرفان لاتفاق حول التجديد، قبل أن تخرج تقارير صحفية تتحدث عن خطة ليفربول لبيع محمد صلاح مقابل 60 مليون إسترليني هذا الصيف، خوفًا من رحيله المجاني الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الأمر الأكثر ترجيحًا حالياً هو خروج محمد صلاح من ليفربول في صفقة انتقال مجانية نهاية الموسم المقبل وليس هذا الموسم .

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق أن نادي ليفربول يفكر في السماح لمحمد صلاح بالرحيل عن صفوف "الريدز" خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حال وصول عرض بقيمة 60 مليون إسترليني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن ليفربول سيسمح برحيل قائد منتخب مصر خلال الصيف الحالي، في حال وصول عرض بقيمة 60 مليون إسترليني، وذلك بعد أيام من مغادرة النجم السنغالي ساديو ماني لبايرن ميونخ الألماني.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الريدز تخشى من رحيل صلاح فى الصيف المقبل مجاناً، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي معه من أجل التوقيع على عقد جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول لا يرغب فى تنفيذ مطالب "الفرعون المصري" المادية، خوفاً من تحطيم هيكل رواتب اللاعبين، فى ظل رغبة اللاعب فى الحصول على مبلغ 400 ألف إسترليني أسبوعيا.