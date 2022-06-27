شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سامى قمصان تدفع الأهلى لاستمراره فى جهاز ريكاردو سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادى الأهلى على بقاء سامى قمصان المدرب العام للفريق فى منصبه بالجهاز الفنى الجديد المنتظر الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، ويرى مسئولو الأهلى أن قمصان ينتظره مستقبل واعد فى عالم التدريب، ويشكل إضافة للجهاز الفنى الجديد، فى ظل درايته الكبيرة بكل كبيرة وصغيرة تخص المارد الأحمر فى ظل وجوده داخل جهاز الكرة للفريق الأول سنوات طويلة.

ويصل البرتغالى ريكاردو سواريز، مدرب النادى الأهلي الجديد، القاهرة الأربعاء المقبل تمهيدًا لتولي تدريب الفريق خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ولم يخسر سامي قمصان، حتى الآن، مع الأهلي أي مباراة خلال فترته المؤقتة كمدير فني للقلعة الحمراء بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق، إذ نجح في الفوز على المصري بالسلوم 1-0 في كأس مصر للموسم الجاري، والفوز على إيسترن كومباني 4-1، والتعادل مع الزمالك 2-2، ثم الانتصار على غزل المحلة 2-1 في الدوري الممتاز ثم فاز على بيراميدز 2-1 في كأس مصر.

وإجمالا قاد سامى قمصان الاهلى في 5 لقاءات حقق الفوز في أربعة مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وسجل المارد الأحمر تحت قيادته 11 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وضرب الاهلى موعداً مع بتروجت في نصف نهائي كأس مصر ، فيما يستعد المارد الأحمر لمواجهة سموحة الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.