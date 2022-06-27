شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يسعى للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة مع الطلائع أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، لمواجهة فيوتشر فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحافظ طارق العشرى مع الطلائع على سلسلة اللاهزيمة طوال الـ14 مباراة الأخيرة بالدورى، وجمع الفريق 18 نقطة، وشهدت التعادل مع الأهلى، والفوز على سيراميكا والإسماعيلى، والتعادل مع البنك الأهلى، ثم الفوز على الزمالك والمقاولون العرب وغزل المحلة وسموحة، والوصول للنقطة 33 التى قربت الفريق من المنافسة على المربع الذهبى.

ويحتل الطلائع المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.

ويغيب الثنائى مهند لاشين ومحمد جابر لاعبا طلائع الجيش عن مباراة فريقهما المقبلة أمام فيوتشر بداعى الإيقاف، بعدما حصل الثنائى على الإنذار الثالث فى مباراة سموحة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق، فيما يعود عمرو السيسى للطلائع بعد انتهاء إيقافه حيث غاب عن مواجهة سموحة لحصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة غزل المحلة.